Inter, Stevan Zhang in arrivo: fra festeggiamenti e incontri per definire (anche) il futuro di Conte

In settimana, spiega la Gazzetta dello Sport, arriverà a Milano Steven Zhang. Il presidente dell'Inter, è evidente, non vuol perdersi la gioia dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto (che potrebbe arrivare già il 2 maggio), anche se sul piatto ci sono anche tanti altri temi da affrontare. Su tutti, quelli relativo al futuro di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro è proiettato solo e soltanto sul campo e sul trovare quei pochi punti che oramai mancano per interrompere l'egemonia della Juventus. Poi, a bocce ferme, si parlerà del suo destino. Conte ha ancora un anno di contratto, ma proprio come successo lo scorso anno a Villa Bellini servirà un confronto per capire idee, progetti e pensieri di mercato. Servirà, soprattutto, comunicare bene gli obiettivi in vista del prossimo anno. E questo, anche vista la situazione societaria, potrà farlo solo il presidente Zhang.