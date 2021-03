Inter, stop ai nazionali: il protocollo vieta di lasciare Milano per 14 giorni

Non solo il rinvio della gara con il Sassuolo, l'Ats ha imposto anche il divieto ai giocatori nerazzurri di rispondere alle convocazioni con le rispettive nazionali. Nelle ultime ore le varie Federazioni si sono messe in contatto con l'Inter e con le autorità per sapere se e quando potranno avere i giocatori in ritiro, tuttavia come scrive Repubblica.it il protocollo prevede uno stop di 14 giorni (periodo standard di quarantena) a partire da ieri, ultimo momento di contatto del gruppo con De Vrij e Vecino. La prescrizione vale anche nel caso non dovessero emergere altri giocatori positivi nei prossimi giorni. In pratica: tutto il gruppo squadra dovrà stare a Milano, ciascuno nella propria abitazione in regime di isolamento volontario, fino almeno a mercoledì 31 marzo. Anche i negativi e gli immuni, che hanno già contratto il Covid in passato, ne sono guariti e hanno sviluppato anticorpi ancora presenti.