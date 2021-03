Inter, stop allenamenti fino al 22 marzo. Tamponi molecolari a tutto il gruppo prima della ripresa

In casa Inter i positivi al Covid-19 continuano ad aumentare. Dopo D'Ambrosio e Handanovic degli ultimi due giorni, oggi l'Inter ha comunicato in giornata la positività del difensore Stefan de Vrij e del centrocampista Matias Vecino: per entrambi dunque quarantena obbligatoria e per l'intera squadra di Antonio Conte "sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa", recita il comunicato ufficiale diramato dal club. Nella giornata di lunedì 22 marzo, informa sempre la società, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra.