Inter, su Frattesi c'è anche il Tottenham. Partenza possibile solo con 45 milioni

In casa Inter c'è sempre più attenzione alla situazione di Davide Frattesi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. Il centrocampista ha oramai capito che per lui non c'è spazio nell'undici titolare di Simone Inzaghi, con le gerarchie che sembrano essere cristallizzate.

Per questo il giocatore stesso, scrive il quotidiano, sta pensando con sempre maggiore consistenza all'addio alla maglia nerazzurra per trovare continuità e protagonismo altrove. Il sogno sarebbe ancora quello della Roma, società che segue da vicino l'evolversi della situazione ma che ancora non ha fatto mosse concrete verso le richieste nerazzurre. Oltre ai giallorossi, da seguire anche l'interesse del Tottenham che sta valutando la possibilità di mettere sul piatto una proposta formale. L'Inter, da parte sua, non vorrebbe privarsi oggi dell'ex Sassuolo ma di fronte ad una proposta da 45-50 milioni di euro non si opporrà alla partenza.

C'è poi il tema Kristjan Asllani, restando al centrocampo. L'ex Empoli non ha mai fatto il salto di qualità che in molti si aspettavano e così l'Inter riflette sull'opportunità di inserire in rosa un nuovo vice Calhanoglu. Discorsi che ad ogni modo saranno rimandati all'estate, momento in cui l'addio di Asllani non sarà assolutamente da escludere se la sua crescita non vedrà un'accelerata.