Inter, sull'obiettivo Onana il Barcellona non ha mollato ancora la presa

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, André Onana resta nel mirino del Barcellona nonostante il giocatore camerunese sia molto vicino all'Inter. Il club catalano stava valutando già ad agosto un'operazione a tre, che avrebbe coinvolto anche Ajax e Villarreal e che avrebbe portato Neto a difendere i pali del submarino amarillo, Asenjo quelli dei campioni d'Olanda e, per l'appunto, Onana al Barcellona. Situazione che non si è concretizzata anche per i tempi ristretti e per le altre priorità del club catalano, come le cessioni di Emerson Royal e Antoine Griezmann e l'arrivo di Luuk de Jong. Onana, 25 anni, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona e anche in chiave liste UEFA farebbe estremamente comodo ai blaugrana. Il club ha fatto sapere di volerlo per la propria stagione ma il giocatore vorrebbe conoscere i dettagli e valutare il progetto sportivo. Onana, attualmente squalificato fino al 4 novembre, è in scadenza di contratto con l'Ajax.