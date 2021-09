tmw L'Inter ha scelto Onana per il dopo-Handanovic: no all'OL in estate, nerazzurri in pole

André Onana è il primo obiettivo dell'Inter per il dopo-Handanovic. Dopo aver netto no all'Olympique Lione in estate, nonostante l'Ajax avesse già trovato un accordo per cederlo a titolo definitivo al club francese, il portiere camerunese si prepara al rientro dalla lunga squalifica per doping e a novembre potrà finalmente scendere di nuovo in campo.

Onana spera nel reintegro in rosa, ma il rapporto coi lancieri è ai ferri corti e i nerazzurri oggi appaiono in pole position per portarlo a parametro zero nella prossima stagione. Il classe '96 è la scommessa fra i pali di Marotta e Ausilio, anche se la concorrenza non manca e per concretizzare l'operazione servirà aspettare le auspicate firme sul contratto a gennaio. Uno scenario da monitorare con attenzione, dunque, con la Beneamata che potrebbe provare anche ad anticipare i tempi dell'affare.