Inter, tre ballottaggi in vista della Lazio

Un avversario complicato nel momento di forma più alto della stagione. La Lazio si propone per rappresentare per l’Inter di Conte un duro ostacolo nella rincorsa al Milan capolista in vista del derby della prossima settimana, e di conseguenza i dubbi legati alle scelte di formazione del tecnico interista non sono ancora stati fugati del tutto. Posta l’intoccabilità del modulo di base, l’incognita principale è quella relativa alla linea mediana, con Eriksen che resta in ballottaggio con Gagliardini per rappresentare un’alternative di maggiore spessore tecnico ma che vada a concedere qualcosa dal punto di vista dei centimetri e della sostanza.

Difficile che possa essere rischiato Vidal dal primo minuto dopo il recente problema fisico, mentre i ballottaggi principali riguardano altre due posizioni dello scacchiere avanzato. La prima è legata alla scelta dell’esterno mancino, con Young che sembra garantire maggiore equilibrio rispetto a Perisic, mentre a sorpresa l’altra andrebbe a riguardare il partner di Lukaku nella linea avanzata. Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez si giocheranno il posto sul filo del rasoio.