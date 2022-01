Inter, tutto fatto per Satriano al Brest. L'attaccante in Francia ritroverà Agoumé

Tutto fatto per Martin Satriano al Brest. Come riportato da Sky Sport, si è chiuso in queste ore l’affare tra l’Inter e il club francese per il prestito del giovane attaccante uruguaiano, che ha firmato ieri il rinnovo propedeutico all’addio. Il giocatore classe 2001 ritroverà un altro giocatore di proprietà dell’Inter, ovvero il centrocampista Lucien Agoumé.