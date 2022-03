Inter, un fallimento chiamato Caicedo: 3 minuti in campo e un addio già scontato

Felipe Caicedo è stato fortemente voluto a gennaio da Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo nerazzurro ma il suo apporto in termini tecnici è stato nullo. Solo 3 i minuti giocati da quando è arrivato a Milano, un rendimento inutile che ovviamente spingerà il club di Suning a non prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi di riscattare il suo cartellino. L'ecuadoriano alla fine del campionato tornerà al Genoa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.