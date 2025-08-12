Ufficiale
Udinese, preso Miller per il centrocampo: l'ex Motherwell ha firmato per 5 anni
TUTTO mercato WEB
L'Udinese ha annunciato l'arrivo di un importante rinforzo per il centrocampo, lo scozzese Lennon Miller. Questo l'annuncio ufficiale dei bianconeri: "Lennon Miller si veste di bianconero. Uno dei giovani più brillanti del calcio europeo approda all’Udinese. Centrocampista moderno, capace di unire tecnica, visione di gioco e carattere, arriva dal Motherwell FC con un contratto quinquennale. Benvenuto, Lennon! ".
