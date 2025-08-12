Novara, nuovo innesto per l’attacco: dal Cesena arriva Perini in prestito
Il Novara ha prelevato dal Cesena l’attaccante classe 2005 Giovanni Perini a titolo temporaneo. A darne notizia sono stati i due club con le seguenti note ufficiali:
“Il Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Novara FC il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Giovanni Perini. Il Club augura a Giovanni le migliori fortune per la sua nuova avventura professionale”.
“Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giovanni Perini. Il calciatore giunge a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, dal Cesena Football Club.
Giovane attaccante marchigiano, cresce nel settore giovanile di Sassuolo e Cesena. Nella passata stagione coi bianconeri segna 10 reti in 37 presenze nel Campionato Primavera 1, meritandosi una convocazione in Serie B con la prima squadra”.