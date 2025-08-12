Ufficiale
Benevento, il giovane Ciurleo scende in Serie D: giocherà nella Scafatese
Il Benevento e la Scafatese hanno trovato l'accordo per la cessione in prestito del giovane terzino Ciurleo in vista della prossima stagione. Il calciatore cresciuto nel vivaio giallorosso giocherà dunque in Serie D nella prossima annata. Questi i comunicati dei due club:
"Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Marco Ciurleo, classe 2006, è stato trasferito a titolo temporaneo alla Scafatese".
"La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di Stampa di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Marco Ciurleo.
Terzino sinistro classe 2006, di proprietà del Benevento, Ciurleo ha effettuato l'intera trafila delle giovanili giallorosse, disputando nell'ultima stagione 19 presenze con la Primavera".
