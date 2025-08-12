Monza-Inter, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito con Bonny, spazio ad Asllani

Torna in campo l'Inter di Cristian Chivu, che alle 21 affronterà il Monza, guidato da Alessandro Nesta. Si tratta del terzo test del precampionato nerazzurro. Nel primo test in famiglia la squadra di Chivu ha superato l’Inter U23 con il risultato di 7-2 grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e all'autogol di Kamate. Risultato positivo anche nella seconda amichevole estiva contro il Monaco in cui i nerazzurri nonostante l’inferiorità numerica hanno ribaltato la partita grazie alle firme di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny per il definitivo 2-1. La sfida al Monza precede quella contro l'Olympiacos del 16 agosto, ultima tappa prima dell'esordio in campionato. Vediamo di seguito le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici: in avanti Chivu sceglie la coppia Pio Esposito-Bonny

Le formazioni ufficiali di Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.