TMW Il Torino punta Asllani: idea granata per completare il centrocampo. I dettagli

Il Torino si aggiunge alla lista dei club interessati a Kristjan Asllani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club granata ha infatti messo nel mirino il centrocampista dell'Inter e ci sta pensando seriamente, anche in vista del possibile passaggio al 4-3-3. L'albanese è in uscita dai nerazzurri e dopo aver trascorso tre stagioni da comprimario sente la necessità di cambiare aria per trovare continuità. E il Torino sarebbe una piazza gradita, specie se Marco Baroni lo dovesse mettere al centro del suo centrocampo.

Le altre pretendenti.

Non è un mistero che Asllani sia anche nel mirino di altri club, con la Fiorentina che potrebbe tornare alla carica nel caso in cui dovesse partire Rolando Mandragora e il Bologna che sta chiedendo informazioni sia all'Inter che all'entourage del calciatore. Al momento però il Torino ci sta facendo più di un pensiero, anche se con l'Inter non sono ancora partiti i primi contatti.

L'idea è del direttore sportivo del Toro Davide Vagnati che sta cercando gli ultimi incastri per completare una rosa alla quale mancano solo gli ultimi tasselli, dopo un mercato importante che ha portato calciatori di qualità e che mette il Torino ai nastri di partenza della prossima Serie A con l'intento di migliorare la posizione delle ultime stagioni per avvicinarsi alla zona Europa.