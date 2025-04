Inter, vecchi fantasmi e nuove pressioni: a Bologna per rispondere al Napoli

Dici Bologna e in casa Inter riecheggia inevitabilmente qualche fantasma, sebbene vecchio e impolverato. Il precedente, già esorcizzato dalla vittoria dello scudetto, è da archiviare completamente, in una giornata che può essere quella decisiva. Anche a livello psicologico.

La sfida con i rossoblù di Vincenzo Italiano, in programma domani alle 18 allo stadio Dall’Ara, è forse la più complicata, anche dal punto di vista di coefficiente di difficoltà, tra quelle che nell’immediato futuro. Viene, peraltro, prima del derby di Coppa Italia: un fattore che - anche inconsciamente - può rappresentare una distrazione. La squadra di Inzaghi scenderà in campo sapendo già il risultato del Napoli: una piccola novità nelle ultime settimane, con l’inevitabile necessità di dover rispondere. A una vittoria, se Conte vincerà, o con la possibilità di scappare e tentare la fuga.

In difesa, continuerà l’alternanza fra Acerbi e De Vrij. Ieri Pastorello, agente di entrambi, ha confermato che l’olandese rinnoverà. L’intenzione della società, anche per continuità al centro del gruppo di Inzaghi, è sempre più quella di andare nella direzione della conferma di entrambi. Vista l’anagrafica, non è detto che escluda l’innesto di un elemento più giovane.