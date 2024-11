Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: Inzaghi con Thuram e Lautaro, l'ex Oristanio dal 1'

L'Inter vuole approfittare del passo falso casalingo del Napoli, anche in vista dello scontro diretto in programma domenica 10 novembre. A San Siro arriva il Venezia, quartultimo in classifica ma tornato alla vittoria nell'ultimo turno di campionato. Appuntamento alle ore 20,45: arbitra Maria Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi lascia da parte il turnover e presenta una formazione il più vicino possibile a quella tipo. Thuram e Lautaro guidano l'attacco, a centrocampo ci sono Barella, Zielinski e Mkhitaryan ad alternarsi in cabina di regia. Acerbi e Calhanoglu in panchina.

Eusebio Di Francesco rilancia Oristanio dal 1' al fianco di Pohjanpalo in attacco. Torna titolare anche Zampano sulla destra, Haas avanza sulla fascia sinistra. Idzes, rientrato dal permesso per ragioni familiari, subito in campo dall'inizio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Andersen, Haps; Oristanio, Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco