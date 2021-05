Inter, Vidal: "Sogno di vincere la Champions qui e in futuro magari di tornare in Sudamerica"

Nel corso di un'intervista a TNT Sports, il calciatore dell'Inter Arturo Vidal ha toccato anche l'argomento relativo al suo futuro: "Quando tornerò, ho il sogno di giocare per il Flamengo o il Colo Colo - ha ammesso -. Il Boca Juniors lo seguo molto, mi piace come giocano, i tifosi sono molto appassionati come mi ha detto Gary Medel. Penso anche all'America, in Messico: ho conosciuto la squadra durante un impegno con la Nazionale Under 20 cilena. È stato incredibile. Spero di avere l'opportunità di giocare per una di queste squadre, nel frattempo voglio restare qui per provare a vincere la Champions League", ha concluso il centrocampista cileno.