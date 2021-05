Inter, Vidal vuole restare ma il suo stipendio da 6,5 milioni a stagione pesa tanto sul bilancio

vedi letture

Cedere i big o non cedere i big, questo è il dilemma. Il primo nodo riguarda proprio Arturo Vidal e uno stipendi annuo da 6,5 milioni di euro che pesa parecchio sulle casse nerazzurre. Il giocatore vuole restare - come riportato da Gazzetta.it -, ma Suning potrebbe sacrificare l'ex Juventus e Barcellona per alleggerire la voce ingaggi sul bilancio. Non sarà semplice trovare una soluzione, ma in questa settimana Steven Zhang dovrà valutare attentamente tutte le carte in tavola.