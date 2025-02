Inter, Zalewski: "Darmian mi aveva predetto un esordio con gol, sono rimasto lucido..."

L'esterno nerazzurro Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l'1-1 firmato da de Vrij nel finale in casa del Milan con il suo assist: "Ci sono tante emozioni. In questi due giorni è stata un po' una montagna russa di emozioni. Ieri abbiamo cercato di fare tutto per mezzanotte per riuscire ad essere disponibile oggi. Ci siamo riusciti per fortuna è andata bene, è servito a qualcosa".

Questo è un segno di quanto la società ti abbia voluto.

"Sì, ma su questo indipendentemente dall'utilizzo di oggi lo sapevo. Avevo già parlato con il mister, aveva fatto degli apprezzamenti su di me e quindi di questo posso solo ringraziare lui e la società per la stima che nutrono nei miei confronti e per la disponibilità".

Sei qui da poche ore, quali sono le sensazioni che hai provato?

"Sensazioni positive. Ho trovato un gruppo eccellente, una cosa che si vede anche da fuori giocando alla Roma qui in questo stadio contro l'Inter si vede che è un gruppo che gioca insieme da tanti anni. E' un gruppo sempre positivo che ci crede in ogni partita, è successo anche oggi e per fortuna sono riuscito ad aiutare la squadra".

Il tuo ingresso in partita oggi ha fatto capire che sai cosa vuol dire indossare la maglia dell'Inter.

"Sì, sono qui per questo. Io cerco sempre di aiutare la squadra, così come ho cercato di farlo a Roma. Cercherò di farlo anche qui e non mollerò neanche un centimetro".

Avresti potuto anche battere a rete, ma hai trovato la giocata ottimale. Hai avuto freddezza nel tuo ingresso.

"In realtà in panchina c'era Darmian che mi ha detto di stare tranquillo che oggi era il più classico degli esordi con gol. Quando ho visto quella palla ho detto "adesso chiudo gli occhi e tiro io di testa", poi ho ripensato alle sue parole e poi sono riuscito a rimanere lucido e a fare l'assist".

Piotr ti ha detto qualcosa prima che arrivassi qui?

"Sì, ci sentivamo quasi tutti i giorni appena abbiamo visto la possibilità di questo trasferimento. Ci siamo sentiti spesso, penso che anche lui abbia dato una grande mano a questo trasferimento e adesso devo solo cercare di aiutare tutti. Oggi mi hanno dimostrato tutti grande affetto in spogliatoio e devo ringraziarli per questo".