Inter, Zanetti: "Conte ha sfidato Lautaro a potenziare sé stesso. Ed ecco il risultato"

"Sono molto contento di Lautaro. Quando acquisti un giovane giocatore in Argentina, sogni che abbia l'evoluzione che ha subito Lautaro. Siamo andati a cercare un ragazzo di 20 anni e non ci siamo sbagliati. Il primo anno si stava adattando; il secondo anno ha consolidato le conoscenze del campionato e in questo terzo anno è stato veramente importante. E qui c'è anche un merito dell'allenatore, perché lo ha sfidato a potenziare se stesso. Ricordi quando Conte disse che sarebbe dipeso da Lautaro per essere un buon giocatore o un giocatore d'élite? Bene, Lauti ha saggiamente preso quei suggerimenti per crescere, per raggiungere l'élite. E stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, che ha ancora tanto da migliorare e da dare. L'Inter gli ha dato il tempo, l'ha accompagnato e lui non l'ha sprecato. Quando l'abbiamo comprato, quando avevamo 20 anni, se qualcuno mi chiedesse come lo immaginavo tre anni dopo, avrei risposto che questo sarebbe stato il loro regalo. Ecco perché mi rende anche molto felice". Questo il pensiero di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, nel corso della sua chiacchierata con La Nacion, riguardo la crescita di Lautaro Martinez.

