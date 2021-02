Inter, Zhang ha investito 712 milioni e ora vuole lo scudetto come regalo d'addio

La famiglia Zhang, in questi anni, ha investito 712 milioni di euro nell'Inter, cifra che non comprende i 375 milioni di euro di debiti che Suning ha dovuto ripianare e che dunque spiegano perfettamente il motivo per cui, per cedere il club, la proprietà cinese continui a chiedere un miliardo di euro che probabilmente non vedrà mai. Steven Zhang però, prima di dire addio ai tifosi e alla squadra che ha fortemente amato in questi anni da proprietario e presidente, vorrebbe regalare lo scudetto al popolo interista, obiettivo che non è più un miraggio, proprio grazie ai grandi investimenti e a un rendimento della squadra di Conte finalmente in linea con il blasone della società. A riportarlo è Tuttosport.