Inter, Zhang su Inzaghi: "È speciale, ve l'assicuro. Unico allenatore a non chiedermi i giocatori!"

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport di Simone Inzaghi come artefice della qualificazione in finale di Champions League per i nerazzurri: "Ho lavorato con tanti allenatori, vi assicuro che Inzaghi è speciale. Molto calmo, in ogni tipo di situazione lo è e la pacatezza è una qualità incredibile. Poi è l'unico allenatore a non chiedermi i giocatori!".