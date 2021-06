Inter, Zhang torna in Cina: la missione restano i 100 milioni

Dopo un mese e mezzo rivoluzionario per il destino a breve e medio termine dell’Inter, Steven Zhang è pronto a fare ritorno in Cina. Le linee guida sono state installate nei programmi societari, e spetterà a Beppe Marotta e Piero Ausilio ratificarle con le operazioni che andranno a contraddistinguere la sessione di mercato in corso d’opera. L’obiettivo è fissato ed eloquente: raggiungere la quota 100 milioni di euro con un segno più entro il 30 di giugno. I dialoghi per Hakimi procedono, ed il Psg non rappresenta l’unica alternativa anche se quella che si è portata più avanti nelle discussioni. L’Atletico ha puntato Lautaro Martinez anche se non sono ancora giunte proposte ufficiali per l’argentino. Il passo successivo riguarderà i tagli di giocatori non indispensabili ma oggettivamente molto costosi: tradotto, si cercano estimatori per Vidal e occorrerà risolvere anche la questione Nainggolan. Nel frattempo, in attesa di comprendere le dinamiche del mercato in entrata, si lavora alla possibilità di riabbracciare Lele Oriali come parte integrante del gruppo squadra anche per Simone Inzaghi. Riferimenti stabili, che aiuteranno la delicata fase di decollo del nuovo progetto tecnico.