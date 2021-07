Interesse Juve in passato? Inzaghi: "Ci sono state richieste. Ma non era ancora il momento"

Perché Simone Inzaghi ha detto sì all'Inter dopo i rifiuti del passato alla Juventus? Il neo tecnico nerazzurro, in conferenza stampa, ha così risposto alla domanda: "In questi anni, non lo nego, ci sono state delle richieste visto il lavoro svolto. Ma per me non era ancora il momento di cambiare. A Roma si stava lavorando bene, poi è normale che dopo oltre 250 partite con la stessa squadra era venuto il momento. Quando c'è stata l'opportunità Inter non ci ho pensato un attimo e ho accettato subito questa sfida".

