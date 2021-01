Intreccio Samp: se il Benevento compra Caprari, riscatto La Gumina e prestito al Pescara

Primocanale spiega che la Sampdoria aspetta che Gianluca Caprari venga subito dal Benevento. In caso di acquisto da parte della Strega, questo potrebbe fornire il denaro necessario per l'acquisto dall'Empoli di Antonino La Gumina, così trasferibile a sua volta in prestito al Pescara. Nel reparto avanzato è già arrivato Ernesto Torregrossa dal Brescia e per questo potrebbe uscire l'ex azzurro per andare in B.