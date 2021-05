Intrigo Allegri, Zidane, Pirlo: per Gazzetta sono poche le chance di conferma alla Juve

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina della Juventus e spiega che Andrea Pirlo non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali e che dunque non è stato ancora confermato. Molto è legato anche al futuro del Real Madrid: Zinedine Zidane dovrebbe lasciare i Blancos, così Massimiliano Allegri è a metà tra il Madrid e proprio i bianconeri. Si deciderà tutto nei prossimi giorni e l'asse con la capitale spagnola probabilmente sarà decisiva, così come l'Assemblea degli azionisti di Exor in programma tra due giorni. A proposito di Allegri: sembra che abbia avuto un contatto diretto con Agnelli e che i due abbiano parlato anche di un possibile futuro insieme.