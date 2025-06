Inzaghi a Miami già nel weekend. Il 18 giugno esordio con l'Al-Hilal contro il Real al Mondiale per Club

Simone Inzaghi e l'Inter si separano. Adesso la notizia è ufficiale (leggi qui), come rende noto lo stesso comunicato del club nerazzurro. E assieme alla nota del club, arrivano anche le parole di saluto dello stesso Inzaghi a tutto il mondo Inter: "Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto (qui le dichiarazioni integrali)".

Offerta faraonica - "Non so se sarò al Mondiale", aveva annunciato Inzaghi dopo la finale di Champions League. E invece ci sarà, ma con un'altra "maglia" indosso: non quella dell'Inter, ma quella dell'Al-Hilal, club arabo che ha messo sul piatto una faraonica offerta da circa 50 milioni per due stagioni (con opzione per un ulteriore anno).

In partenza per Miami - L'ormai ex tecnico nerazzurro - sottolinea in questo senso gazzetta.it - partirà con destinazione Miami già in questi giorni, entro il weekend, dove firmerà il contratto, verrà presentato ufficialmente dal club saudita e inizierà subito ad allenare l'Al-Hilal in vista del Mondiale per Club. L'esordio con la squadra araba arriverà il prossimo 18 giugno, tra quindici giorni esatti, in una sfida subito prestigiosa contro il Real Madrid fresco di annuncio di Xabi Alonso.

Pioli e... l'Inter - Al Mondiale per Club, ricordiamo, in rappresentanza della Serie A ci saranno la Juventus e la stessa Inter. E chissà che proprio Inzaghi non possa subito incontrarsi con i nerazzurri per una curiosa combinazione. Ma non solo. Inzaghi, sedendosi sulla panchina dell'Al-Hilal, sarà il secondo allenatore italiano in Arabia e potrebbe ripetere il "derby" contro Stefano Pioli che guida l'Al-Nassr. Anche se per l'ex rossonero non è escluso un ritorno in Serie A (Fiorentina e non soltanto).