Inzaghi: "Abbiamo ottime tradizioni a Riyad. Qui ci sono tanti tifosi dell'Inter, siamo contenti"

Non solo Henrikh Mkhitaryan, anche Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Al-Sharq alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan: "Sappiamo tutti che in finale ci sarà un derby, ed è una partita importante per entrambe le squadre e per la città di Milano. Giocheremo la finale qui in Arabia Saudita in uno stadio pieno di tifosi, quindi siamo molto felici. È chiaro che sia Inter che Milan vogliono tornare a Milano con la coppa. Abbiamo ottime tradizioni qui a Riyad quindi speriamo che anche questa volta le cose vadano bene".

Come vi siete trovati in Arabia Saudita?

"Abbiamo ricevuto una grande accoglienza. I tifosi dell'Inter sono tanti e anche di questo siamo contenti. La Saudi Pro League sta crescendo molto rapidamente grazie all'arrivo di molti giocatori e allenatori di spicco. Credo che la situazione migliorerà ulteriormente con l'avvicinarsi del Mondiale del 2034".

Fischio d'inizio: ore 20

Stadio: Al-Awwal Park, Riyadh.

TV e streaming: Canale 5.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Live testuale su TuttoMercatoWeb.

Come arriva l'Inter - La principale novità rispetto alla semifinale vinta contro l'Atalanta riguarderà l'attacco: Marcus Thuram andrà in panchina, ma difficilmente sarà rischiato a gara in corso. Spazio a Mehdi Taremi al fianco di Lautaro Martinez. Per il resto, Simone Inzaghi va verso la conferma dell'undici di partenza con Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Dumfries e Dimarco favoriti sulle fasce di competenza; Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dovrebbero comporre il centrocampo.

Come arriva il Milan - Sergio Conceicao potrebbe cambiare modulo e passare al 4-4-2 come avvenuto in corso d'opera contro la Juve. Fari su Rafael Leao: il portoghese dovrebbe partire dalla panchina, in questo caso è lecito attendersi almeno qualche minuto in campo. Out Gabbia, in difesa sarà confermata la coppia Tomori-Thiaw con Emerson Royal e Theo Hernandez terzini davanti a Maignan. Musah sarà della partita dal 1' con Bennacer verso il riposo: il ballottaggio, sostanzialmente, riguarda Jimenez e Abraham. L'iberico è favorito, con Pulisic che a quel punto si accentrerebbe a sostegno dell'unica punta Morata.