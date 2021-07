Inzaghi e l'addio alla Lazio: "Si era chiuso un ciclo. Nella vita vanno fatte delle scelte"

Nelle scorse settimane, poche ore prima dell'accordo con l'Inter, Simone Inzaghi sembrava certo della permanenza alla Lazio. Nella conferenza stampa d presentazione come nuovo tecnico nerazzurro, lo stesso Inzaghi ha spiegato il dietrofront e la comunicazione con Lotito: "Nella vita vanno fatte delle scelte. Io Lotito lo ringrazierò sempre per l'occasione che mi ha dato, è un ottimo presidente con grandissime idee. Secondo me si era chiuso un ciclo. Sono stato a cena con lui e col direttore, poi mi ero preso del tempo per decidere e la mattina dopo ho deciso di cambiare e con correttezza la prima persona che ho avvertito è stato Lotito".

