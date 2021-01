Inzaghi: "Lulic con me è mancato due volte in quattro anni, lo aspettiamo a braccia aperte"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Simone Inzaghi ha sottolineato anche l'importanza del laterale Senad Lulic per la sua Lazio: "È il nostro capitano, con me in quattro anni è mancato due volte. Siamo contenti di come sta lavorando, siamo a buon punto e lo aspettiamo a braccia aperte. Dentro e fuori dal campo si fa sentire sempre nella maniera giusta. Il mercato? C'è un confronto continuo, è normale che molto dipenda da Lulic, ma in questi giorni l'ho visto sulla via del recupero", le dichiarazioni del tecnico biancoceleste alla vigilia della gara col Parma.