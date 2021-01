Inzaghi non si fida: "La classifica del Benevento? Conosco bene la Serie A, sarà molto difficile"

Conferenza stampa di vigilia per Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, che domani alle 15 affronterà l'Atalanta. Tra le altre cose, l'allenatore ha parlato così dell'ottimo momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Cagliari: "La classifica attuale? Conosco bene la serie A. Deve essere chiaro a tutti che sarà molto difficile restare in serie A. In passato ci sono state squadre che hanno chiuso il girone d'andata a 28 punti e poi hanno lottato fino alla fine per evitare la retrocessione. Sono troppo esperto per farmi prendere dall'entusiasmo, so che ci saranno momenti difficili e dovremo essere bravi ad affrontarli".

