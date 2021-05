Inzaghi resta alla Lazio? "Tra 8/9 giorni mi siederò con Lotito e Tare e parleremo del futuro"

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta con grande sofferenza contro il Parma. Ecco le parole del tecnico della Lazio, riportate da lalaziosiamonoi: "Sono molto contento della vittoria. Temevamo molto la partita di oggi: già due anni fa ci eravamo cascati contro una squadra retrocessa e oggi avevamo tanti squalificati, infortunati e giocatori non al meglio come Escalante, Luiz Felipe e Caicedo. Ci prendiamo la vittoria e per il quinto anno consecutivo l'Europa. Nel primo tempo potevamo essere più fortunati. Se fosse entrato il tiro di Luis Alberto finito sulla traversa, sarebbe stata un'altra partita".

Pensiero alla Fiorentina: "Eravamo dispiaciuti. A Firenze abbiamo fatto un ottimo primo tempo, le energie spese ci hanno penalizzato un po'. Gli episodi sono determinanti nel calcio. Dopo un girone cosi ci dispiacerebbe un po' non qualificarci in Champions, ma ci sono ancora 9 punti e bisogna guardare avanti".

Il futuro: "Mancano ancora tre partite. Tra 8/9 giorni ci siederemo con Tare e Lotito e parleremo degli obiettivi e di ciò che non è andato e cosa è andato, sempre con la massima tranquillità".