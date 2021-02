Inzaghi sfida l'amico Gattuso: "Ottimo tecnico, non mi fido di chi dice che il suo Napoli è in crisi"

vedi letture

Mister Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby campano col Napoli, ha commentato così la sfida nella sfida col suo amico ed ex compagno di squadra Gennaro Gattuso: "Rino è un amico ed è un ottimo allenatore, spinto da un ambiente fantastico. Guida una squadra di altissimo livello, che ha giocatori in attacco che possono risolverla con una semplice giocata e anche alcuni fra i centrocampisti migliori d'Europa. Non mi fido assolutamente di chi parla di un avversario in difficoltà, mi dispiace non essere in panchina perché lo avrei salutato volentieri", le dichiarazioni dell'allenatore del Benevento.