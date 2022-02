Inzaghi studia l'Inter verso il Liverpool: Vidal per Barella, davanti più Sanchez di Lautaro

Quale Inter si presenterà mercoledì sera a San Siro per affrontare il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions League? La Gazzetta dello Sport prova a disegnare la formazione di Simone Inzaghi, orfana come noto dello squalificato Barella. Al suo posto salvo sorprese ci sarà Arturo Vidal, mentre in difesa ci sarà Alessandro Bastoni nella consueta linea a tre. Il dubbio principale ad oggi riguarda l'attacco, nello specifico il partner di Edin Dzeko: in questo momento il favorito sembra essere Alexis Sanchez e non Lautaro Martinez, apparso sotto tono o comunque non nel suo momento di forma migliore.