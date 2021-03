Irlanda del Nord, Baraclough sfida l'Italia: "Ci giocheremo le nostre carte, girone complesso"

vedi letture

Ian Baraclough, ct dell'Irlanda del Nord che domani affronterà l'Italia di Mancini, ha parlato in conferenza stampa della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali: "E' un girone di qualificazione complesso ma noi possiamo fare bene. Ci sono molte squadre che puntano al passaggio e potremmo approfittare del fatto che si toglieranno punti a vicenda. Noi ci giocheremo le nostre carte, a partire da giovedì. Iniziare con una partita così affascinante è prestigioso per tutti noi. Conosciamo la storia di questa nazionale, i titoli vinti, il valore che ha il calcio in Italia. Insomma trasferta e sfida molto stimolante. L'impegno non mancherà anche se abbiamo iniziato un nuovo cammino inserendo anche giocatori nuovi. Le nostre caratteristiche sono sempre le stesse ma possiamo anche evolverci grazie ai nuovi innesti".