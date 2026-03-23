Irlanda del Nord, il ct O'Neill avverte l'Italia: "Se non ci crediamo noi, non ci crederà nessuno"

“Dobbiamo crederci perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessuno”. Il ct dell’Irlanda del Nord Martin O’Neill parla così in vista della sfida contro l’Italia in programma a Bergamo il 26 marzo.

Una sfida che potrebbe avvicinare la sua nazionale alla qualificazione a un Mondiale da cui manca dal lontano 1986. Nonostante gli infortuni di due elementi importanti come Conor Bradley e Dan Ballard, il ct nordirlandese continua ad avere fiducia nelle possibilità di conquistare la finale play off e giocarsi le proprie chance di qualificazione.

"Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere. - ha proseguito O’Neill – Sappiamo che sarà molto difficile, ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa. Non mi aspetto una partita con molti gol, dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni".