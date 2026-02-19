Martin O'Neill è entrato nel club delle 1000 panchine: "Sono sorpreso, non lo sapevo"
Martin O'Neill entra ufficialmente nella Hall of Fame degli allenatori capaci di raggiungere le 1,000 partite da professionisti in carriera. Un traguardo straordinario, raggiunto dopo oltre quarant’anni di lavoro.
Il tecnico del Celtic sarà omaggiato prima della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, in programma stasera. O’Neill entra così in un gruppo esclusivo di appena 40 tecnici che hanno lasciato un segno profondo nel calcio per longevità, competenza e leadership. In ben 301 delle sue oltre 1.000 gare ha guidato il Celtic.
La carriera dell’allenatore nordirlandese è iniziata al Wycombe Wanderers ed è proseguita con Norwich City, Leicester City, Aston Villa, Sunderland, Nottingham Forest e la nazionale della Irlanda, costruendo un percorso costellato di promozioni, trofei e partecipazioni europee. Tra i primi a congratularsi c’è stato Alex Ferguson: "Congratulazioni per l’ingresso nell’LMA Hall of Fame 1,000 Club e per una carriera fatta di duro lavoro, successi e longevità. Ho sempre apprezzato sfidare le tue squadre, che incarnavano la tua personalità e il tuo impegno".
Anche il CEO dell’LMA, Richard Bevan, ha elogiato il tecnico, ricordando i trionfi in Premier League, Scottish Premiership e il cammino fino alla finale di Coppa UEFA 2003 con il Celtic. O'Neill, nella conferenza di ieri, ha dichiarato: "Non ero a conoscenza di questi numeri. Ringrazio il Celtic, senza questo club non ci sarei mai arrivato".
Questi gli allenatori che hanno tagliato il traguardo delle 1000 panchine
Sam Allardyce
Carlo Ancelotti
Len Ashurst
Ron Atkinson
Dave Bassett
Rafa Benítez
Steve Bruce
Alan Buckley
Sir Matt Busby
Brian Clough
Steve Coppell
Unai Emery
Sven-Göran Eriksson
Sir Alex Ferguson
Dario Gradi
Pep Guardiola
Roy Hodgson
Ian Holloway
Brian Horton
Jürgen Klopp
Lennie Lawrence
Mick McCarthy
Lawrie McMenemy
José Mourinho
David Moyes
Martin O’Neill
Tony Pulis
Claudio Ranieri
Harry Redknapp
Sir Bobby Robson
Joe Royle
Denis Smith
Jim Smith
Alec Stock
Graham Taylor
John Toshack
Graham Turner
Neil Warnock
Arsène Wenger
Danny Wilson
