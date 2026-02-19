Martin O'Neill è entrato nel club delle 1000 panchine: "Sono sorpreso, non lo sapevo"

Martin O'Neill entra ufficialmente nella Hall of Fame degli allenatori capaci di raggiungere le 1,000 partite da professionisti in carriera. Un traguardo straordinario, raggiunto dopo oltre quarant’anni di lavoro.

Il tecnico del Celtic sarà omaggiato prima della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, in programma stasera. O’Neill entra così in un gruppo esclusivo di appena 40 tecnici che hanno lasciato un segno profondo nel calcio per longevità, competenza e leadership. In ben 301 delle sue oltre 1.000 gare ha guidato il Celtic.

La carriera dell’allenatore nordirlandese è iniziata al Wycombe Wanderers ed è proseguita con Norwich City, Leicester City, Aston Villa, Sunderland, Nottingham Forest e la nazionale della Irlanda, costruendo un percorso costellato di promozioni, trofei e partecipazioni europee. Tra i primi a congratularsi c’è stato Alex Ferguson: "Congratulazioni per l’ingresso nell’LMA Hall of Fame 1,000 Club e per una carriera fatta di duro lavoro, successi e longevità. Ho sempre apprezzato sfidare le tue squadre, che incarnavano la tua personalità e il tuo impegno".

Anche il CEO dell’LMA, Richard Bevan, ha elogiato il tecnico, ricordando i trionfi in Premier League, Scottish Premiership e il cammino fino alla finale di Coppa UEFA 2003 con il Celtic. O'Neill, nella conferenza di ieri, ha dichiarato: "Non ero a conoscenza di questi numeri. Ringrazio il Celtic, senza questo club non ci sarei mai arrivato".

Questi gli allenatori che hanno tagliato il traguardo delle 1000 panchine

Sam Allardyce

Carlo Ancelotti

Len Ashurst

Ron Atkinson

Dave Bassett

Rafa Benítez

Steve Bruce

Alan Buckley

Sir Matt Busby

Brian Clough

Steve Coppell

Unai Emery

Sven-Göran Eriksson

Sir Alex Ferguson

Dario Gradi

Pep Guardiola

Roy Hodgson

Ian Holloway

Brian Horton

Jürgen Klopp

Lennie Lawrence

Mick McCarthy

Lawrie McMenemy

José Mourinho

David Moyes

Martin O’Neill

Tony Pulis

Claudio Ranieri

Harry Redknapp

Sir Bobby Robson

Joe Royle

Denis Smith

Jim Smith

Alec Stock

Graham Taylor

John Toshack

Graham Turner

Neil Warnock

Arsène Wenger

Danny Wilson