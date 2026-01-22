Live TMW Celtic Glasgow, O’Neill: "Espulsione ingiusta, in parità numerica avremmo vinto"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Celtic Glasgow nella settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 (2-2 il risultato finale firmato dalle reti di Hatate, Trusty, Dallinga e Rowe), è intervenuto Martin O’Neill. Il tecnico degli scozzesi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

21.13 - Inizia la conferenza stampa di Martin O’Neill.

Ci fa una sintesi di questa partita?

"Ovviamente l'espulsione ha avuto un impatto importante sulla partita. Penso che abbiamo fatto una partita brillante, chiaro che poi l'espulsione ha influito sul risultato. Non so se sia stato giusto buttarlo fuori, forse un metro di giudizio troppo duro. Abbiamo passato tutta la partita a difendere, ma lo spirito di come si sono aiutati i miei giocatori mi è piaciuto. Il Bologna è un'ottima squadra e ha cercato di prendere i tre punti. Oggi ci siamo dati un'opportunità di qualificarci e andare avanti e da quel punto di vista sono contento, anche se fossimo rimasti in parità numerica l'avremmo vinta.

Hatate si è scusato per l'espulsione?

"Sì, ma mi è sembrato che l'arbitro non vedesse l'ora di dargli il rosso".

Pensa che sia un punto guadagnato?

"Sì, perché giocavamo contro un'ottima squadra che voleva arrivare tra le prime 8. Abbiamo dimostrato tanta resilienza e abbiamo ottenuto un risultato che ci dà fiducia in vista della partita di giovedì prossimo in casa".

Come giudica la prestazione difensiva di Trusty?

"Davvero eccezionale, non posso non dargli le mie congratulazioni. Da quando sono qui sta facendo molto bene in fase difensiva, le mie aspettative erano alte e le sta rispettando".

Questo punto è stato importante anche in previsione della partita di domenica?

"Domenica sarà una gara complicata. Ritorneremo domani mattina e dovremo cercare di tornare subito in condizione mentale e fisica. Abbiamo buttato via la partita, ma una serata come questa è stata importante per noi e per il calcio scozzese".

Come giudica la frase difensiva sul secondo gol subito?

"Ho avuto l'impressione che ci sia stata una deviazione, ma devo rivederla. Inoltre dall'occhiata veloce che ho dato mi è sembrato che uno dei loro giocatori fosse oltre la linea del fuorigioco e impattasse sulla visuale di Schmeichel".

Quanto pensa che questa prestazione positiva possa aiutarvi per le prossime gare?

"I risultati ovviamente cambiano l'aspetto mentale. Quando si vince è più facile mantenerci positivi. Penso che se oggi non avessimo combattuto in quel modo non avremmo portato a casa il punto. Lo spirito mostrato ci ha galvanizzato ed i miei giocatori possono essere soddisfatti della prestazione".

21.24 - Termina la conferenza stampa di Martin O’Neill.