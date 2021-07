Italia, il ct Mancini: "Berardi o Chiesa non cambia nulla. Chiellini è al 100%"

"Noi stiamo facendo bene e siamo felici per questo. Speriamo di far sì che questo accada ancora, sappiamo che sarà una gara molto dura ma come tutte le partite, mi sembra non esistano partite semplici per nessuno". A dirlo, alla vigilia della sfida contro il Belgio, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "Il fatto che la gente si sia riavvicinata alla Nazionale ci piace, è molto importante per i ragazzi e per tutti noi".

Contro il Belgio servirà più precisione nella finalizzazione?

"Se la partita finisse con lo stesso risultato saremmo contenti".

Chiellini sta bene?

"Chiello sta bene da giorni, ha recuperato al 100%. Vedremo domani la condizione di tutti quanti e poi decideremo. Chiunque andrà in campo farà del suo meglio".

Come cambia il lavoro con Berardi e con Chiesa?

"Non cambia nulla. Berardi ha fatto un grandissimo Europeo e Chiesa uguale, è stato il migliore contro il Galles e contro l'Austria è entrato benissimo. Non cambia assolutamente nulla. Ci sono ancora tre partite da qui alla fine, speriamo di esserci".