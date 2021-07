Italia-Spagna è anche derby juventino: Morata contro gli amici Bonucci-Chiellini

Non è un giorno qualunque. La cornice di Wembley questa sera darà il via alle final four di Euro2020 con la prima delle due semifinali: prima dei padroni di casa inglesi contro la sorpresa Danimarca, toccherà all’Italia di Roberto Mancini cercare di strappare il pass per l’ultimo atto dell’Europeo contro la Spagna di Luis Enrique. Due delle migliori squadre che la manifestazione ha offerto per capacità di preparazione e svolgimento della gare: un aspetto che, incredibilmente, le porta ad avere una coralità di movimenti molto più simili a un club che a una nazionale. Proprio per questo motivo è difficile concentrarsi sui duelli individuali, ma uno dei più curiosi oltre che affascinanti sarà quello fra i compagni di squadra alla Juventus Bonucci, Chiellini e Morata.

IL MURO ITALIANO - Ancora una volta gli elogi sono arrivati da tutto il mondo per il tandem azzurrobianconero composto da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I due si sono dimostrati per l’ennesima volta all’altezza della situazione contenendo, per larghi tratti, l’attacco ricco di talento e di fisicità di una delle favorite per la vittoria finale come il Belgio. Entrambi ottimi sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia nel guidare e incoraggiare costantemente i compagni meno esperti e alle prime avventure di così alto livello. E se l’Italia vorrà giocarsi il titolo domenica, molto dovrà passare dalla prestazione dei due centrali contro un giocatore che in serate come queste ha sempre dimostrato di esaltarsi: Álvaro Morata.

CRITICHE E FIDUCIA - Difficile quantificare se siano state più le critiche ricevute dalla tifoseria spagnola o più la fiducia concessagli dal c.t. Luis Enrique. Certo è che Morata è sempre stato il punto di riferimento offensivo di questa Spagna e anche stasera, contro gli amici e compagni di squadra Bonucci e Chiellini, andrà a caccia del tanto amato gol. "È un amico, - ha raccontato Bonucci ieri in conferenza stampa, - spesso siamo insieme. Mi ha colpito quel che ha subìto e quel che tutti subiamo. So cosa significa leggere le critiche, sentire certe cose. Gli sono vicino, Álvaro è una persona squisita, un bravo ragazzo, un grande giocatore, un bravo padre e un amico. È un attaccante totale, ha inserimento, copertura: è uno dei migliori centravanti del mondo. Fortunatamente in stagione ce l'ho in squadra, servirà una grande attenzione per lui e per tutti". Grande attenzione perché Bonucci e Chiellini sanno bene che in serate come queste, più che mai, Morata si accende e se gli azzurri vorranno centrale la finale dovranno trovare il modo di spegnerlo sin dal principio.