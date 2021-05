Italia U21, Nicolato: "Portogallo top a livello giovanile. Sarà dura, ma abbiamo tanto entusiasmo"

Il ct dell’Italia U23 Paolo Nicolato ha parlato nel corso di BMagazine sui canali social della Lega B in vista dell’Europeo di categoria e commentando il campionato cadetto appena terminato: “È stato un campionato molto avvincente, le squadre più accreditate sono rimaste in lotta fino all’ultimo e vanno fatti i complimenti al Venezia per la promozione, ma anche al Cittadella. Noi abbiamo seguito molto il campionato perché ci ha dato la possibilità di vedere i ragazzi all’opera visto che in Serie A non tutti giocano con continuità. Per noi è il campionato di riferimento visto che i ragazzi hanno avuto minutaggi importanti. Penso sia un caso che in attacco abbiamo solo giocatori di Serie A, ma che giocano molto poco, e mi sarebbe fatto piacere aver avuto giocatori con più minuti nelle gambe anche perché in Europa il discorso è diverso e i ritmi sono molto più alti. - continua Nicolato - Abbiamo fatto un percorso non facile, con tante difficoltà, ma arriviamo all’appuntamento con grande entusiasmo. Siamo soddisfatti di essere qui e di incontrare una squadra fortissima come il Portogallo, al top a livello giovanile, perché sarà una sfida che dà motivazioni. Non siamo certamente i favoriti, ma sono sfide che ci motivano molto. In questi ultimi 20 anni il calcio in Italia è cambiato ed è difficile fare paragoni con l’ultima Under che ha vinto l’Europeo. All’epoca c’era molta più possibilità di pescare giocatori che erano titolari nelle rispettive squadre in Serie A”.