Italiano torna sul no al Genoa in estate: "Volevo giocarmi la serie A con lo Spezia"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha concesso una lunga intervista al Secolo XIX. Tra i tanti temi toccati, c'è spazio anche per il rifiuto al Genoa la scorsa estate: "Sono rimasto troppo legato ai tifosi dello Spezia, la festa della promozione in serie A resterà per sempre nel mio cuore. Andarmene in quel momento non sarebbe stato giusto per nessuno. E poi volevo giocarmi la serie A in questa città. Diciamo che ho puntato contro gli allibratori. E resto fiero della mia scelta. Oggi mi godo Ricci convocato nella nazionale maggiore, Maggiore, Marchizza e Pobega nell'Under 21. Grandi soddisfazioni per tutti. Ma ora per chiudere il cerchio manca ancora la salvezza".