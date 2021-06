Jordan Lukaku: "Torno alla Lazio e spero di convincere Sarri, posso essergli utile"

Jordan Lukaku, esterno di proprietà della Lazio reduce dal prestito al Royal Antwerp, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero: "Quando sbarcai a Roma nel 2016, i tifosi dicevano di aver preso il Lukaku sbagliato perché venivo da un Europeo in cui non avevo giocato bene. Non ho ancora parlato con Sarri, ma mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Mi farebbe crescere e io credo di poter essere utile. Intanto torno sicuro. La Lazio mi ha chiamato e mi ha detto di presentarmi a Formello il 10 luglio. Poi partirò per Auronzo e magari convincerò il tecnico".