Jorginho scherza sul rigore sbagliato: "Era tutto organizzato! In porta abbiamo un fenomeno"

vedi letture

È facile scherzarci ora, così Jorginho non si tira indietro. Ospite di SportTv, emittente brasiliana, il centrocampista dei Campioni d'Europa racconta l'errore dal dischetto contro l'Inghilterra, che ha fatto sudare freddo milioni di italiani: "Era tutto organizzato. Sapevo che Donnarumma l'avrebbe parato (ride, ndr). Io do sempre tutto quello che ho per la squadra, ma purtroppo a volte non basta. Ho finito per sbagliare il rigore, e in quel momento mi è caduto il mondo addosso, perché volevo regalare la vittoria all'Italia. Per fortuna abbiamo questo fenomeno in porta (Donnarumma, ndr) che mi ha salvato".