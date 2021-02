Juric esalta i suoi: "Solo col carattere non vai lontano. Oggi il Verona ha giocato davvero bene"

Dopo i ko contro Roma e Udinese, il Verona di Ivan Juric è tornato al successo contro il Parma. Una gara che, al di là del risultato, lascia soddisfazione nella testa dell’allenatore croato che comunque non vuol sentir parlare solo di un “Verona con carattere”. Questo il pensiero del tecnico: “Non solo carattere, perché soltanto con il carattere non vai da nessuna parte: oggi abbiamo giocato davvero bene. Eravamo andati in svantaggio e non era semplice recuperare. Abbiamo fatto una partita davvero ottima”.

