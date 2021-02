live Hellas, Juric: "In un anno e mezzo siamo migliorati molto, è un piacere lavorare qui"

22.50 - L'Hellas Verona batte in casa il Parma e conquista i primi tre punti del suo girone di ritorno. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

23.08 - Inizia la conferenza stampa.

Una vittoria in rimonta. Ha rivisto il carattere della sua squadra?

"Non solo carattere, perché soltanto con il carattere non vai da nessuna parte: oggi abbiamo giocato davvero bene. Dopo due prestazioni negative e dopo essere andati in svantaggio non era semplice recuperare. Abbiamo fatto una partita davvero ottima".

Lasagna si è inserito bene.

"Oggi c'è poco di negativo, a parte la mancanza di concentrazione all'inizio che ci è costata cara. Ma dopo ogni giocatore ha fatto il suo: qualcuno un po' di più, qualcun altro un po' di meno. Oggi molto bene in generale, la prestazione è stata convincente".

Questa classifica cosa le fa pensare?

"Dobbiamo migliorare, pensando a giocare bene. Iniziamo a recuperare qualcuno. Ci vogliono altri sei o sette punti per essere sicuri, li dobbiamo fare attraverso il lavoro. Ma voglio che la squadra migliori, e che facciamo il meglio possibile".

Oggi anche chi non giocava da tanto ha fatto bene.

"Cetin non aveva sbagliato un allenamento, ad esempio. Ha fatto novantacinque minuti buonissimi contro Gervinho, in campo aperto: è un buon segnale per me e per il gruppo".

Non si è sentita la mancanza di Zaccagni?

"Lui sta facendo un campionato impressionante. Mi dispiace per Colley, spero non sia nulla di grave. Anche Bessa ha fatto la sua parte".

Come si sente parte di questo progetto?

"In un anno e mezzo siamo migliorati sotto tanti aspetti, e a Verona si lavora bene, diamo il tempo ai giocatori di crescere. È un piacere lavorare qui".

23.12 - Finisce la conferenza stampa.