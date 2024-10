Live TMW Juric: "Le Fee? Mi aspetto tanto da lui. Dybala falso nueve ha funzionato"

vedi letture

La Roma vince 1 a 0 allo Stadio Olimpico contro il Torino di Vanoli. Una vittoria sofferta che non cancella del tutto la sensazione che la squadra non sia ancora sulla strada giusta. Al termine della gara, in conferenza stampa, Ivan Juric. Segui su TMW la diretta testuale.

23.17 - Inizia la conferenza stampa

Dopo la litigata e tutto quello che c'è stato, secondo lei andranno meglio le cose?

"Qualche volta ci vuole quello che è successo. Peggio di tutto è la situazione di incertezza. Penso che ci è servita la batosta e quello che è successo in questi giorni. Ora non deve essere un lampo, ma deve essere qualcosa di diverso".

Questa volta non avete mai lasciato il campo aperto agli avversari. Cosa c'è stato di nuovo in fase difensiva?

"Noi in tante partite abbiamo dimostrato solidità. Oggi con lo stesso concetto di gioco eravamo sul pezzo, attenti a non prendere contropiede. Anche la corsa è stata ottimale. I ragazzi hanno le gambe per correre e chiudere. Abbiamo concesso poco al Torino".

Scelta tecnica Cristante e Pellegrini. Perché?

"Scelta tecnica. Ho scelto Le Fee e Pisilli. Solo scelta tecnica. Cristante e Pellegrini sono entrati benissimo dopo e io sono molto contento. Per me sono tutti uguali e pensavo che dopo potessero dare di più".

Mi racconta la partita di Le Fee?

"Devo ancora rivedere la partita. Secondo me ha fatto una partita molto intelligente, rispetto a quella contro la Dinamo Kiev ha fatto passi in avanti. Per me è un giocatore che sa giocare e difendere. Mi aspetto tanto da lui".

Cosa ne pensa di Dybala. Le è piaciuto in quella posizione?

"Era stanco a fine partita, aveva i crampi. In questi giorni mi ha dimostrato la sua grandezza. Siamo contenti. Il falso nueve è andato bene. Per la prima mezz'ora è andato perfettamente e ci ha fatto giocare molto bene".

Come definisce la prestazione di Konè?

"Ragazzo che vuole imparare ed è molto attento. Secondo me anche lui sta crescendo molto. Ha margini di miglioramento importanti come Le Fee. Un giocatore che può crescere molto e mi è piaciuto tanto".

Sulle scelte sulla trequarti?

“Era un momento in cui bisognava gestire la partita, evitare di lasciare spazi, e loro due l’hanno fatto in modo magnifico, chiudendo tutto e facendo un ottimo lavoro. Giocando con un falso 9, mi sono divertito ancora di più perché mi offre tantissime opzioni sulle catene di gioco; si può lavorare molto di più e potrebbe essere una soluzione interessante, come abbiamo fatto a Verona per lunghi tratti, divertendoci moltissimo. Come dicevi tu, avere giocatori che si trovano tra le linee e si scambiano posizione nell’area di rigore è un’opzione che sicuramente considererò di usare ogni tanto".

Ha risolto i problemi secondo lei con questa vittoria?

"Penso che a livello umano sono risolti. Penso che questa squadra deve migliorare nelle idee e nel modo di presentarsi sul campo e sul resto metterlo da parte. Questo è il nostro obiettivo. Lavorare sul calcio".

23.29 - Finisce la conferenza stampa