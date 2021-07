Juve, Agnelli: "Quadriennale per fiducia e programmazione. Allegri non è una scelta di cuore"

Ad inizio conferenza stampa di presentazione per Allegri, è toccato ad Andrea Agnelli spiegare la scelta di legarsi con un quadriennale al tecnico livornese, tornato ad occupare la panchina bianconera: "È un segnale di fiducia, ma evidentemente c'è una programmazione di medio periodo e sappiamo che lui può essere l'interprete giusto per portarla avanti nei prossimi anni. Non è una scelta di cuore o di affetto, che comunque esiste, ma di riconoscenza di competenze verso Max, quindi è l'allenatore giusto".