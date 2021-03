Juve, Alex Sandro torna sull'eliminazione: "L'errore più grande è stato l'approccio, di nuovo"

"Eravamo delusi per l'eliminazione e l'errore più grande è stato l'approccio alla partita”. Intervistato da Sky, Alex Sandro è tornato sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto: “Anche la gara d'andata l'abbiamo cominciata malissimo sia nel primo che nel secondo tempo ed è proprio in quei momenti in cui la partita sembra facile che dobbiamo migliorare. Si può subire gol anche in azioni che apparentemente non sembrano pericolose e questo può portarci alla sconfitta. Dobbiamo pensare che ogni pallone è importante e che ogni azione può cambiare la partita e la nostra stagione. In questo senso dobbiamo migliorare".