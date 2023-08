Juve, Allegri e il ruolo di Chiesa: "È un attaccante, quest'anno deve fare 14-16 gol"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato a Dazn il 3-0 conquistato in casa dell'Udinese: "Kostic fuori? Perché ho anche Iling, sono due nello stesso ruolo e se fosse uscito prima Chiesa avrei messo Kostic. Con Chiesa ancora in campo ho preferito Iling, è un giocatore che va più dentro il campo mentre Kostic è più lineare".

Cosa dice questa partita?

"Ci sono cose su cui dobbiamo migliorare: guardando il secondo tempo, è la gestione della palla, che va fatta nella metà campo avversaria. È vero che stasera faceva molto caldo e avevamo dei giocatori che rientravano dagli infortuni, come Fagioli o McKennie. Miretti ha fatto una bella partita, come Weah".

Ha scelto Cambiaso per favorire Chiesa, com'è nata questa idea? "Secondo me Chiesa è un attaccante, poi magari mi sbaglio ma secondo me è un attaccante. Da esterno si isola troppo e diventa solo un giocatore di ripartenza: credo che stia migliorando con Vlahovic, che in quella posizione possa migliorare in fase di non possesso. Chiesa deve essere un giocatore, e io credo che quest'anno ci riuscirà, da 14-16 gol. Sull'esterno è un po' riduttivo".